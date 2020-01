Tuchel: “Icardi mi ha impressionato molto, ma non parlo del suo futuro”

TORINO- Negli ultimi giorni, il nome di Mauro Icardi è tornato a circolare prepotentemente in casa Juventus. Il tecnico del Psg Tuchel, in conferenza stampa, ha commentato così la situazione del bomber argentino: “Non è il momento giusto per parlare del possibile riscatto del giocatore e non ho intenzione di sbilanciarmi. Ma posso dirvi che sono molt colpito da lui. Mi ha impressionato molto fin dal suo primo giorno qui con noi. Posso dirvi che è una persona molto professionale e che lavora sempre al massimo”.