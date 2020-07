Tre nuovi partner per la Juventus

TORINO- Nonostante il momento non sia dei migliori, per via di una pandemia che ha condizionato moltissimi investimenti ed entrate, la Juventus ha appena siglato tre accordi molto importanti. Si tratta di tre nuovi accordi di sponsorizzazione: il primo, siglato con Cygames, andrà sul retro delle maglie; il secondo riguarda invece Bose Professional, che migliorerà gli impianti audio dello stadio, installando gli innovativi altoparlanti ArenaMatch DeltaQ e gli amplificatori PowerMatch. Il terzo ed ultimo accordo riguarda invece i servizi di ristorazione nello Juventus Premium club, che saranno affidati al gruppo “Da Vittorio” della famiglia Cerea.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<