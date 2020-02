Tragedia Piazza San Carlo, nove imputati rinviati a giudizio

TORINO- Nuovo capitolo nella storia legata alla Tragedia di Piazza San Carlo a Torino dove, nel giugno del 2017, persero la vita Erika Pioletti e Marisa Amato (oltre a migliaia di persone ferite), presenti come molti altri tifosi per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. I nove imputati, tra cui anche due funzionari della Polizia, andranno in giudizio il prossimo 25 di giugno, mentre la sindaca Appendino e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana hanno scelto invece il giudizio abbreviato che verrà svolto a partire dalla prossima udienza.

