Tortu: “Se si vince come fa a non piacere la Juve? Il mio modulo preferito è quello con il trequartista”

TORINO- Filippo Tortu, giovane velocista azzurro e grande tifoso juventino, ha parlato della situazione in casa bianconera ai microfoni di Sky Sport: “Se si vince come fa a non piacere la Juve? Sono uno cinico, quindi 3-0 è un grandissimo risultato. La squadra sta bene, siamo primi in classifica e non posso che sperare per il meglio naturalmente. Modulo? Raramente cerco di entrare in questi discorsi perchè sono un grandissimo tifoso, ma di tattica non capisco molto. Comunque preferisco il modulo con il trequartista, che uso anche al fantacalcio. L’importante per me, però, è vedere la squadra vincere”.