Top & Flop Milan-Juventus: Dybala illumina, disastro De Sciglio

TORINO – La Juventus strappa un pareggio a San Siro al termine di una gara complicata, in cui probabilmente ha raccolto più di quanto avesse seminato.

TOP – La classe di Paulo Dybala ha iniziato a risplendere nei primissimi minuti ed ha continuato fino al 90′. Oggi, quando c’è moltissimo da rivedere, è l’unica cosa di cui possono essere davvero contenti i tifosi bianconeri.

FLOP – De Sciglio torna in campo dopo una lunga assenza e, di fatto, regala un gol alla sua ex squadra. La non marcatura su Rebic in occasione del gol del vantaggio rossonero è un errore imperdonabile in qualsiasi gara, figurarsi in una semifinale di Coppa Italia.

