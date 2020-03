Top & Flop Juventus-Inter: Dybala brilla più del solito, Douglas Costa da rivedere

TOP – Non è il gol del vantaggio, ma quello che chiude la partita. L’unica cosa negativa del gol di Paulo Dybala è la mancanza di pubblico. Una delizia del genere avrebbe fatto esplodere lo Stadium, ma i tifosi bianconeri hanno potuto godere della brillantezza del loro gioiello dalla tv. Scambio rapido con Ramsey, palla nascosta a Young e rasoiata d’esterno mancino che regala alla Juve la vetta della classifica e il derby d’Italia. Paulo Dybala, oggi più che mai, è il numero 10 della Juventus.

FLOP – È difficile trovare risvolti negativi dopo una gara del genere, ma il Douglas Costa sceso in campo stasera non è il ‘Flash’ degno di questo nome. Il brasiliano è tornato a disposizione, ma non ha ancora quell’esplosività e quella brillantezza che lo rende una delle armi preferite di Maurizio Sarri.