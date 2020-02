Top & Flop Juventus-Brescia: Dybala magico, Rabiot si ferma

TOP – Il gol su punizione mancava da tempo a questa Juventus. Paulo Dybala ha interrotto il digiuno con una pennellata mancina, che soltanto giocatori dotati della sua classe possono regalare. La traversa gli nega la doppietta al termine di una prestazione splendida, l’argentino è senz’altro il migliore in campo dei bianconeri.

FLOP – In una partita nel complesso positiva per tutti, il bianconero apparso più opaco è Rabiot. Il francese arriva troppo spesso in ritardo sulle coperture e sbaglia qualche passaggio di troppo.

