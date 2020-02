Tongya: “Vorrei esordire con la Juve, qui mi trovo molto bene”

TORINO- Intercettato nel ritiro dell’Italia under19, Franco Tongya, punto di forza della Juventus under19, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com: “Sono alla Juve da ormai undici anni e mi trovo molto bene. Quest’anno stiamo facendo un percorso importante, siamo ancora in corsa su tutti i fronti e vogliamo arrivare fino in fondo. Il mio sogno, un giorno, è quello di esordire con la prima squadra, oltre a quello di una convocazione in Nazionale maggiore. Razzismo? Chi ne parla è gente stupida. Non mi sembra neanche il caso di parlare di questo argomento”.

