Tonali, Psg e City insidiano la Juve

TORINO- Nonostante le smentite di Paratici nelle scorse settimane, la Juventus sta lavorando eccome sul mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’obiettivo primario dei bianconeri è quello di regalare a mister Sarri il centrocampista Sandro Tonali, che tanto bene sta facendo alla sua stagione d’esordio in massima serie. Il classe 2000, valutato ben 50 milioni di euro dal Brescia, non è però seguito soltanto dai campioni d’Italia. Anche il City e, in particolare, il Psg, sarebbero infatti pronti a dar vita ad uno scontro estivo per il cartellino del giovane.