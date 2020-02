Tonali, Paratici studia le possibili contropartite

TORINO- Nonostante il Brescia non navighi in acque sicure, Sandro Tonali si sta segnalando all’attenzione per le ottime prestazioni fornite in questa stagione. Il classe 2000 è finito nel mirino dei grandi club europei, tra cui la Juventus, pronta ad una prima offerta per cercare di scardinare le resistenze bresciane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds Paratici starebbe studiando l’inserimento di contropartite come Nicolussi Caviglia e Idissa Toure, oltre ad una parte in denaro da recapitare alle “Rondinelle”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<