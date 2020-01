Tonali, non c’è solo il Psg a far paura

TORINO- Sandro Tonali è uno dei giocatori che maggiormente sta attirando le attenzioni dei top club europei. Alla prima stagione in massima serie, il classe 2000 sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, dimostrando di essere già pronto per il grande salto. La Juventus è naturalmente tra le suqadre interessate, ma dovrà fare attenzione alla forte concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non c’è solo il Psg a far paura ai bianconeri, che dovranno tenere un occhio anche su Borussia Dortmund, Inter e Manchester United.