Tonali, l’Inter si chiama fuori dalla corsa

TORINO- Il mercato di gennaio, pur non portando in rosa volti nuovi, è servito alla Juventus per smuovere le acque dei possibili affari estivi. Tra questi c’è sicuramente quello legato a Sandro Tonali, che alla sua prima stagione in serie A sta stupendo tutti, guadagnandosi la stima dei top club nostrani. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, nelle ultime ore l’Inter si sarebbe chiamata fuori dalla corsa a causa dell’elevata richiesa del Brescia (50 milioni di euro), avvicinando così i bianconeri al giovane classe 2000.