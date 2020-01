Tonali, l’Inter incontra il procuratore per anticipare la concorrenza

TORINO- Quello tra Juventus e Inter è lo scontro che sta caratterizzando la stagione. Bianconeri e nerazzurri (Lazio permettendo), sono infatti i due club che si stanno contendendo lo scudetto. La sfida non è destinata solamente al terreno di gioco, ma anche al mercato, visto che le due squadre hanno diversi obiettivi in comune. Uno di questi è Sandro Tonali, che alla prima stagione in massima serie sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro si sarebbe mosso con anticipo e avrebbe avuto un incontro con Roberto La Florio, agente del ragazzo, per avviare una trattativa.