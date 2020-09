Tonali: “La passione per il Milan parte da lontano, volevo solamente questa squadra”

TORINO- Inseguito per diverso tempo dalla Juventus, Sandro Tonali ha alla fine optato per unirsi al Milan. In occasione della sua conferenza stampa di presentazione, l’ex Brescia ha spiegato la sua scelta: “La passione per il Milan parte da lontano. In famiglia siamo quasi tutti milanisti e mio papà mi ha trasmesso questa passione. Quando ho saputo dell’interesse del club ho voluto chiudere la porta a tutti quanti. Dovevo andare al Milan. Il mio primo pensiero era quello di unirmi a questa squadra”.