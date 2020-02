Tonali: Inter in prima fila, la Juve segue la situazione

TORINO- Alla sua prima stagione in massima serie, Sandro Tonali non sta deludendo le aspettative, nonostante il Brescia sia ancora in piena zona retrocessione. In estate, c’è da aspettarselo, i maggiori top club europei si sfideranno per assicurarsi il cartellino del classe 2000, per il quale è al momento in vantaggio l’Inter. La Juve, dopo il costoso colpo Kulusevski, deve prima pensare a cedere, ma mollerà difficilmente la pista che porta al giovane centrocampista.

