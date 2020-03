Tonali, il Real Madrid si iscrive alla corsa

TORINO- Sempre più bagarre attorno al nome di Sandro Tonali, astro nascente del Brescia e del calcio italiano. Il giovane centrocampista, sul quale da tempo ci sono Juventus e Inter, è molto richiesto anche in Spagna, dove si prepara un altro derby di mercato dopo quello italiano. Oltre all’Atletico Madrid, secondo El Desmarque, sulle tracce del classe 2000 ci sarebbe anche il Real Madrid, in cerca di forze fresche per un reparto che ha bisogno di rinnovamento.

