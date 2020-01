Tonali, forte la concorrenza del Psg

TORINO- Contro il Milan, Sandro Tonali ha messo in campo l’ennesima ottima prestazione della sua stagione, che lo sta segnalando come uno dei migliori prospetti del nostro campionato. Inevitabile, quindi, che il suo nome finisse sul taccuino di mercato dei maggiori top club europei, in particolar modo Juventus e Psg. I bianconeri, secondo le notizie delle ultime ore, si starebbero muovendo per proporre al Brescia una prima offerta, ma la concorrenza pargina non è da sottovalutare. Secondo la stampa francese, infatti, emissari del club sarebbero stati presenti ieri sera al “Rigamonti” per osservare da vicino i progressi del classeo 2000.