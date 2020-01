Tonali, due contropartite per anticipare la concorrenza

TORINO- Anche nel match contro il Milan, nonostante il ko del suo Brescia, è spiccata in campo la prestazione di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista, con il passare dei mesi, si sta mostrando sempre più adatto a giocare in Serie A e la Juventus è pronta ad un investimento importante per aggiungerlo alla rosa di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre alla parte in denaro, il club bianconero sarebbe disposto ad inserire due contropartite per anticipare la concorrenza sul classe 2000. Si tratta dei cartellini dei giovani Nicolussi Caviglia (attualmente al Perugia) e Idrissa Touré (militante nell’under23).