Tonali, Cellino fa il prezzo per la cessione

TORINO- Sandro Tonali sarà uno dei nomi maggiormenti chiacchierati sul mercato nella prossima estate. Il giovane centrocampista, punto fermo del Brescia, sta mettendo in mostra tutto il suo bagaglio di qualità alla prima stagione in serie A, convincendo Juventus e Inter a darsi battaglia per il suo ingaggio. I due club, però, dovranno far fronte alle alte richieste del patron Cellino, che vuole almeno 50 milioni di euro per cedere il classe 2000.

