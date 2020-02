Tonali, Cellino chiede almeno 50 milioni

TORINO- La Juventus si è ormai convinta: in estate sarà assalto a Sandro Tonali. Il giovane centrocampista classe 2000, alla sua prima stagione in massima serie, ha convinto il club bianconero con le sue prestazioni e dalla prossima stagione potrebbe essere un nuovo rinforzo a disposizione di mister Sarri. Prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo Brescia, con il patron Massimo Cellino che chiede almeno 50 milioni di euro per la cessione. Una cifra importante, che il ds Paratici lavorerà per abbassare.

