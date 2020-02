Tolisso lontano dal Bayern: Juve e Napoli alla finestra

TORINO- Il nome di Corentin Tolisso non è nuovo dalle parti di Torino. Il centrocampista francese, infatti, fu grande obiettivo di mercato della Juventus qualche estate fa, salvo poi accettare la corte del Bayern Monaco. Ora, però, la situazione del giocatore a Monaco di Baviera si sarebbe fatta complicata. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, infatti, l’ex Lione sarebbe stato messo sul mercato perchè non rientrante nel progetto tecnico. Il club bianconero ha fiutato l’occasione e, così come il Napoli, sta prendendo informazioni per l’eventuale colpo.

