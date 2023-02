Juve, incredibile Pogba! I tifosi non perdonano: “Questo qua andava dallo stregone…”

Bidone è l'appellativo più carino che i tifosi bianconeri stanno riservando a Pogba. Dopo l'ennesimo esame strumentale sostenuto, il francese sarebbe a tutti gli effetti clinicamente guarito . Questo sostengono i medici del JMedical. Il problema è che non appena il centrocampista transalpino prova ad alzare i ritmi sente di nuovo dolore e quindi non riesce ad allenarsi adeguatamente e a tornare in forma. Max Allegri pare sinceramente rassegnato.

"Quando tornerà Pogba? Non ne ho idea". Ecco questa risposta è emblematica da parte del mister toscano. Ma il pubblico juventino come sta vivendo la situazione Pogba? Quello che sarebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva? Sul web è un delirio, abbiamo come sempre raccolto per voi nella nostra gallery i commenti e i meme più divertenti sulla vicenda. Cominciamo col primo<<<