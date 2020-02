Thiago Alcantara, è sfida al Liverpool

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, ha in mente di rinforzare il proprio centrocampo con l’acquisto di un top assoluto. Il sogno resta sempre il ritorno a Torino di Pogba, in rotta con il Manchester United e pronto a lasciare la Premier League. Come riportato dalla stampa tedesca, però, i bianconeri valutano anche ulteriori profili e il piano B porterebbe a Thiago Alcantara, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nell’estate del 2021. Sull’ex Barcellona, però, è forte la concorrenza del Liverpool, pronto a duellare con i campioni d’Italia per il suo cartellino.

