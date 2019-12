Ter Stegen, sfuma uno dei candidati per il post-Szczesny

TORINO- Wojciech Szczesny è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione della Juventus, che sta ora pensando di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nell’estate del 2021. Il futuro del polacco, però, in caso di offerta allettante in estate, potrebbe essere lontano dai colori bianconeri. E allora ecco il via al casting per sostituire l’ex Arsenal, dal quale si sta per ritirare uno dei contendenti più blasonati: Marc Andrè Ter Stegen. Il tedesco, accostato alla Vecchia Signora negli scorsi giorni, sarebbe infatti ad un passo dal rinnovo di contratto fino al 2025 con il Barcellona. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport.