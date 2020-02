Ten Hag: “De Ligt ha grandi qualità, sarebbe stato meglio se fosse rimasto all’Ajax”

TORINO- Dopo un periodo di grande difficoltà, Matthijs De Ligt si sta pian piano calando nella nuova avventura juventina. Il centrale olandese, ormai titolare anche viste le assenze di Chiellini e Demiral, sarebbe però dovuto restare all’Ajax. A dichiararlo, ai microfoni di Ziggo Sport, è stato il suo ex allenatore Erik Ten Hag: “Sarebbe stato meglio se lui e De Jong fossero rimasti un altro anno o anche due. Un bene per il calcio olandese, prima ancora che per l’Ajax. Sono due giocatori di grandi qualità, con loro saremmo potuti andare molto avanti in Champions League. Normale che stiano trovando problemi di adattamento, ma ne usciranno fuori. Verranno presto alla ribalta entrambi”.