Telles, si inserisce il Chelsea

TORINO- Vista la possibile partenza di Alex Sandro, la Juve sta lavorando all’acquisto di un nuovo laterale sinistro difensivo. Tra i vari nomi circolati nell’ultimo mese c’è anche quello di Alex Telles, un passato nel nostro campionato con la maglia dell’Inter e ora in forza al Porto, pronto a cederlo per una cifra sui 25 milioni di euro. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, sul ragazzo è però forte la concorrenza del Chelsea, che vede in lui l’erede di Emerson Palmieri.

