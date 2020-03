Telles, concorrenza da parte del Leicester

TORINO- Con il futuro di Alex Sandro ancora da definirsi, la Juventus è al lavoro per aggiungere un terzino sinistro alla propria rosa. Da tempo, il nome in cima alla lista del ds Fabio Paratici è quello di Alex Telles, vecchia conoscenza del nostro calcio visto il passato con la maglia dell’Inter. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, però, sulle tracce dell’italo-brasiliano ci sarebbe anche il Leicester, vista la probabile partenza di Chilwell direzione Chelsea o Manchester United.

