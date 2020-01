Tassotti racconta un retroscena su Allegri: “Mi voleva a Torino, ma…”

TORINO- Mauro Tassotti, prima difensore e poi storico secondo allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de Il Giornale. Tra le altre cose, risalta un importante retroscena che vede per protagonista Massimiliano Allegri: “È uno dei migliori allenatori attualmente in circolazione, mi sono trovato benissimo a lavorare insieme a lui. Qualche anno fa gli promisi che, terminata la mia avventura al Milan, lo avrei seguito a Torino alla Juventus. Alle fine, però, arrivò Inzaghi in panchina e decisi di rimanere insieme a lui per spirito di servizio e fedeltà ai colori rossoneri”.