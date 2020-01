Tardelli: “La mano di Sarri si vede poco, alla Juve pensavano di avere altro”

TORINO- Intervistato dai microfoni del quotidiano Il Mattino, l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha parlato della situazione attuale in casa Juventus: “Credo si veda maggiormente la mano di Conte che quella di Sarri. I nerazzurri sono molto aggressivi, anche chi l’anno scorso non rendeva ora dà il massimo. Alla Juve si aspettavano un cambio di gioco, perchè per il resto c’era poco da voler modificare. In alcuni momenti si vedono accenni di un nuovo gioco, ma probabilmente non ancora quello che pensavano di avere a questo punto della stagione”.