Tardelli: “La Juve vincerà lo scudetto, c’è poco da essere delusi. Ronaldo? Non sarebbe potuto essere più determinante”

TORINO- Ai microfoni de Il Giornale, l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha analizzato la situazione in casa Juve: “In questa momento nessuna squadra mi sta deludendo. Tutti i giocatori sono stati bravi a dare il consenso per tornare a giocare in questa situazione. La Juve vincerà il campionato, c’è poco da essere delusi, ma alcuni tifosi non apprendono certe cose e criticano eccessivamente. Champions? Non si può mai dire con certezza cosa accadrà. I bianconeri sono uno dei club favoriti, ma prima ci sarà da superare il Lione e non sarà facile. Ronaldo? Sta facendo gol su gol, che è quello per cui è stato preso. Non penso potesse essere più determinante di quanto non lo sia già. Ha bisogno di aiuto per rivincere nuovamente la Champions”.

