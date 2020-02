Tardelli: “La Juve deve prendere Allan, serve un recupera palloni”

TORINO – Dopo la terza sconfitta arrivata in poco piu di un mese, in casa Juve sembra esserci aria di tensione per lo scarso rendimento di queste ultime uscite che, hanno contribuito all’aggancio dell’Inter in vetta alla classifica e della Lazio, distante appena un punto. Ad analizzare il momento no della Vecchia Signora è stato un grande ex bianconero, Marco Tardelli che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Domenica Sportiva, dove ha parlato anche di mercato.

“Dal mio punto di vista ci vorrebbe un recupera palloni, uno come Allan a centrocampo. Soprattutto quando Pjanic cala di rendimento come in questo momento”.