Tagliavento: “Lavoriamo per giocare la gara in trasferta allo Stadium…”

TORINO – L’ex arbitro e oggi il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ha parlato in vista della doppia finale di Coppa Italia di Serie C, in cui il suo club affronterà la Juventus U23: “E’ un traguardo importante ma non ci deve far deviare rispetto al nostro obiettivo, ovvero risalire in Serie B. E’ una chance in più per posizione di classifica, ma speriamo di ottenere un posizione alta in campionato senza in bonus Coppa Italia. Stiamo lavorando per trovare una gara che permetterebbe di giocare la gara in trasferta allo Juventus Stadium. Non sarà una gara semplice”.

