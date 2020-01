Tacchinardi: “Sarri un grande tecnico, la sua Juve può migliorare ancora molto”

TORINO- Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Juventus: “Sarri è un grande tecnico, ma la sua Juve fino ad ora si vede solamente a sprazzi. Sono però convinto che possa migliorare ancora molto. La sensazione è che manchi quella scintilla che faccia scattare tutto, che potrebbe arrivare da una gara di Champions League. Centrocampo? Quando non sono tutti al massimo la squadra ne risente e anche in zona gol se ne sente la mancanza. Rabiot e Ramsey devono salire di intensità”.