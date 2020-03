Tacchinardi: “Juve in un momento non facile, ma ne verrà fuori. Domani finirà 2-1 e su Conte…”

TORINO- Alessio Tacchinardi, in esclusiva ad OkCalciomercato, ha parlato di Juve-Inter, big match in programma domani sera: “Il ricordo più bello, anche se non è una vera e propria partita tra le due squadre, è legato al 5 maggio. Ricordo con grande piacere quello scudetto, vinto a distanza contro una grande rivale. Momento attuale? Attualmente la Juve non sta attraversando un momento facile, ma in questi casi non vedi l’ora di scendere subito in campo. Piange il cuore a vederla a porte chiuse, perchè si perderò atmosfera. C’è comunque da dire che stiamo criticando una squadra ancora dentro a tutte le competizioni e sono sicuro che Sarri saprà uscire bene dal momento complicato. Domani potrebbe essere la gara della svolta, i bianconeri devono avere paura solo di loro stessi. Conte? Ingiusto dedicargli dei fischi ha fatto la storia della Juve. Anche per uno come lui, digerire i fischi non sarebbe stato facile. Da una parte quindi la presenza dei tifosi avrebbe potuto destabilizzarlo, perché Antonio ha dato tanto, ma dall’altro avrebbe ancora di più potuto caricarlo. Pronostico? Vince la Juve 2-1, con gol di Ronaldo, Higuain e Lautaro. Spero il Pipita giochi dall’inizio, perchè serve gente che occupi l’area. Sarà una super sfida”.

