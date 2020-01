Tacchinardi: “Il tridente dovrebbe sempre giocare, curioso di vedere cosa farà Sarri”

TORINO- L’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato della situazione attuale della Juventus ai microfoni di Tuttosport: “Tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3 è una bella lotta. Certamente Dybala, Higuain e Ronaldo sono in uno stato di forma per cui dovrebbero giocare sempre, anche a costo di pagare qualche dazio ogni tanto. Contro l’Udinese ho visto un modulo interessante, anche se Dybala confinato sulla fascia mi dispiace. Secondo me sarebbe perfetto in un rombo come Del Piero, partendo però dal centro-destra. Un gioco di incastri sul quale Sarri sta lavorando molto. Sono curioso di vedere le sue scelte future”.