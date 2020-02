Tacchinardi: “Ho dei dubbi su Sarri, dopo la Supercoppa si è rotto qualcosa”

TORINO- Alessio Tacchinardi, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della situazione in casa Juventus: “Inizio ad avere dei dubbi sulla bontà della scelta di Maurizio Sarri. C’è da capire il grado di alchimia tra lui e la rosa, ma tutte queste difficoltà sono strane. A Torino ha trovato una squadra importante e una società forte, in grado di coprirgli le spalle. Mi piacerebbe rivedere il Sarri dei tempi di Napoli, deve ritrovare quegli occhi della tigre che invece non mancano alla dirigenza. Se vuoi stare alla Juve devi stare pronto a fare la guerra con tutti. Forse dopo la Supercoppa si è rotto qualcosa”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<