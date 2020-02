TORINO- Buoni segnali arrivano per Maurizio Sarri dal successo della Juventus contro la Fiorentina oggi. Oltre ai tre punti e alla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata, evento capitato poche volte in questa stagione. Merito anche dell’ottima prestazione di Wojciech Szczesny, che ha poi esultato così nell’ultimo post sui social: “Vittoria in casa, clean sheet, giorno libero domani. Buona giornata a tutti”: