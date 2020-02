Szczesny: “Su Allan la parata più difficile, darò il massimo per la Juve. Ora voglio vincere tutto”

TORINO- Wojciech Szczesny, ai microfoni di JTV, ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver prolungato il contratto con la Juventus fino al 2024: “Il club ha dimostrato di avere fiducia in me e quindi provo sensazioni bellissime. Cercherò di dare il massimo per la Juve nei prossimi anni. Esordio? Ricordo il debutto contro il Chievo. Sono passati quasi tre anni ormai e per me è stato un bel momento, ma so di poter fare ancora meglio. Champions? Ricordo la prima partita contro l’Olympiakos. Buffon si era fatto male qualche giorno prima e così mi preparai a giocare dal primo minuto. È stato il primo vero banco di prova importante e mi sono divertito tanto. Parata che porto nel cuore? Ce ne sono diverse. La mia preferita però è sicuramente quella su Allan ad inizio stagione. Rigori? Non credo siano il momento più difficile, visto che ne ho subiti solo tre degli ultimi otto tirati. Obiettivi? Bisogna sudare, correre e sacrificarsi, perchè l’obiettivo mio e quello del club è quello di vincere tutto fino al 2024. Tifosi? Un grazie per il sostegno che ci danno sempre, prometto di dare il massimo per la Juve”.

