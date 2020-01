Szczesny, passi in avanti verso il rinnovo

TORINO- Tempo di rinnovi in casa Juventus che, dopo aver prolungato gli accordi con Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, punta a fare lo stesso con altri protagonisti della propria rosa. Tra questi c’è Wojciech Szczesny, che ha ormai definitivamente raccolto la pesante eredità lasciata da Gigi Buffon. Il polacco ha convinto tutti in casa bianconera e ora si lavora per estendere il suo contratto almeno fino all’estate del 2024. Probabile aumento di ingaggio, che lo porterà ad essere tra i più pagati della rosa.