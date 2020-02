Szczesny: “Noi poco lucidi, vorrei rivedere la Juve degli ultimi 30 minuti”

TORINO- Anche Wojciech Szczesny, ai microfoni di JTV, ha analizzato l’1-0 subito dalla Juve a Lione: “Abbiamo sbagliato il primo tempo, in cui siamo stati poco lucidi. Siamo migliorati nella ripresa, ma senza aver segnato sarà tutto da rifare. Vorrei vedere più spesso la Juve degli ultimi 30 minuti, che è stata nella metà campo avversaria schiacciando il Lione. Abbiamo sbagliato sul gol preso, ha fatto la differenza l’uomo in meno. L’approccio è stato buono, difficile spiegare cosa sia successo dopo. Poi complimenti a loro per la vittoria”.

