TORINO- In casa Juve si lavora freneticamente per completare il passaggio di Luis Suarez dal Barcellona alla squadra di Andrea Pirlo. Il numero 9 uruguaiano, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nei prossimi giorni si libererà dal club blaugrana, sostenendo poi l’esame per il passaporto italiano prima di firmare per i bianconeri. Tempi ancora lunghi, ma la dirigenza della Vecchia Signora ha fiducia nella buona riuscita dell’affare.