TORINO- Ormai sfumata la possibilità di un approdo in Italia, con la Juventus orientata ora sull’acquisto di Edin Dzeko, Luis Suarez potrebbe restare in Liga. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il desiderio dell’uruguaiano resta quello di lasciare il Barcellona per contrasti con la società e i colchoneros stanno cercando di approfittare della situazione. Simeone avrebbe già contattato il numero 9, ricevendo un’apertura al possibile trasferimento.