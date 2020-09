TORINO- Rischia seriamente di naufragare la trattativa che porterebbe Luis Suarez alla Juventus. Come riportato dalla stampa uruguaiana, infatti, il passaporto comunitario per il bomber arriverebbe soltanto dal 6 ottobre in poi (quindi a mercato chiuso). C’è inoltre la volontà di Andrea Pirlo di avere a disposizione un centravanti il prima possibile e, così, i bianconeri potrebbero virare forte su un’alternativa, Dzeko su tutte.