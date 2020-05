Strakosha: “La vittoria con la Juve del 2017 il mio ricordo più bello”

TORINO- Thomas Strakosha, estremo difensore della Lazio, ha concesso un’intervista ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo stati fermi per tanto tempo, la ripresa degli allenamenti è stato un momento bellissimo. A Formello ci sentiamo al sicuro, sono state prese tutte le protezioni del caso. Campionato? Non mi aspettavo un’annata simile, ma con il duro lavoro può succedere di tutto. Tutto il gruppo merita i complimenti per il lavoro svolto, abbiamo tanti giocatori forti che mettono in difficoltà il mister e questo mi fa piacere. Anche chi non gioca, dà sempre tutto e questo si vede nelle nostre esultanze di gruppo. Ricordi? La partita più bella è stata quella della vittoria a Torino sulla Juventus nel 2017. Ripresa? In caso di ritorno in campo ci mancheranno i tifosi, ma sappiamo del momento di difficoltà e non vogliamo mettere in pericolo nessuno”.

