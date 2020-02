Stasera test Ibra per la Juve

TORINO – Il grande ex della serata, il campione contro cui confrontarsi, l’infortunato recuperato in extremis. Sarà questo, e forse molto di più, Zlatan Ibrahimovic in campo questa sera. Il momento dei bianconeri, specie della loro retroguardia, è molto delicato, e un test probante come l’affrontare lo svedese potrebbe dire molto su questo periodo e sul prosieguo della stagione. Non a caso, il Corriere dello Sport ha aperto l’edizione odierna titolando: “Juve, c’è subito il test Ibra”.

