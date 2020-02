Squalifica Bonucci, Chiellini si candida per un posto da titolare a Ferrara

TORINO- Quasi a sorpresa, Giorgio Chiellini è sceso in campo ieri in occasione del successo per 2-0 della sua Juventus contro il Brescia. Il numero 3 è tornato a disposizione anche prima del previsto e si candida per un ruolo importante nel dare una mano al club nel finale di questa importante stagione. Già contro la Spal, vista l’assenza per squalifica di Bonucci, non è da escludere un ritorno del capitano dal primo minuto, cosa che non accade dalla prima giornata contro il Parma. Al suo fianco uno tra De Ligt e Rugani.

