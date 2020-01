Spinosi: “Anastasi un amico e un grande uomo, tifosi sempre vicini a lui”

TORINO- Luciano Spinosi, ai microfoni di Radio Sportiva, ha voluto ricordare l’ex compagno Pietro Anastasi, scomparso ieri all’età di 71 anni: “Pietro era un grande uomo e un amico per me. Si dava molto da fare, voleva sempre aiutare tutti. A noi giovani ci invitava sempre a casa sua durante la settimana. Fuori dallo stadio era una grande persona, si fermava sempre con tutti per un autografo e per questo i tifosi della Juve gli sono sempre stati molto vicini. Anche in Nazionale era una forza, dovevamo soltanto dargli il pallone”.