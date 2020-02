Spal-Juventus, turnover prima del Lione?

TORINO – Domani alle 18:00 la Juventus sarà al Paolo Mazza di Ferrara per affrontare la Spal. Per i bianconeri si tratterà, oltre che di un viatico importante per il campionato, anche di una partita di avvicinamento al ritorno in Champions League. Alle 13:15 Sarri potrebbe sciogliere qualche dubbio di formazione, lasciando capire quanto spazio ci sarà per il turnover. Difficile ruotare in attacco, dove Higuain potrebbe non essere arruolabile. Stesso dicasi per il centrocampo, con Pjanic che fino a ieri è stato impegnato con il solo lavoro differenziato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<