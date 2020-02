Spal-Juventus, nuova possibilità per il tridente Cuadrado-Dybala-CR7?

TORINO – Gonzalo Higuain acciaccato e Douglas Costa nuovamente fermo ai box non lasciano molto spazio alle rotazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero dovrà cercare di strappare i tre punti a Ferrara e poi preparare il match contro il Lione. Per farlo, non potrà però contare su rotazioni troppo lunghe. Al momento, l’ipotesi più accreditata per la gara di Ferrara è quella di un tridente composto da Cuadrado, Dybala, in veste di falso 9, e Cristiano Ronaldo. L’alternativa potrebbe essere un ritorno al 4-3-1-2 con Ramsey trequartista, anche se l’attacco visto contro il Brescia sembrerebbe un esperimento più gradito a Sarri.

