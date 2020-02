SPAL-Juventus, non solo CR7: anche Petagna a caccia di un record

TORINO – L’incontro di oggi tra SPAL e Juventus verrà probabilmente ricordato per essere la presenza numero 1000 da professionista di Cristiano Ronaldo. Ma il portoghese non è l’unico a inseguire un record. Andrea Petagna, attualmente fermo a 9 reti in campionato, cercherà di diventare il primo giocatore della Spal ad arrivare in doppia cifra per due stagioni di Serie A consecutive. L’anno scorso il toro della SPAL chiuse a 16, e quest’anno cercherà di replicare lo score per aiutare gli emiliani a salvarsi.

